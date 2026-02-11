ジェイアール東海フードサービスのオリジナルスイーツ「ぴよりん」が藤崎本館で開催される「第23回全国駅弁大会とうまいもの市」にて、2月16日・17日の2日間、数量限定で販売する。ぴよりん藤崎本館での販売は3回目となる。今回は、ぴよりん15周年を記念して、仙台市交通局のマスコットキャラクター「イクスカすずめ」をモチーフにした仙台限定ぴよりんが初登場する。名古屋コーチンの卵を使ったロイヤルミルクティー味の濃厚なプ