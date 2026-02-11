アクション・アドベンチャー映画『ハムナプトラ』シリーズ待望の新作『The Mummy 4（仮題）』が、ユニバーサル・ピクチャーズより2028年5月19日に米公開となることがわかった。米などが報じている。 本作は2025年11月に企画がもので、『ハムナプトラ』シリーズとしては約20年ぶりの復活作。主人公リック・オコーネル役のブレンダン・フレイザー、エヴリン・カナハン役レイチェル・ワイ