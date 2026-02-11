『スパイダーマン』シリーズ初の実写ドラマ、ニコラス・ケイジ主演「スパイダー・ノワール（原題：Spider-Noir）」より、初の場面写真が公開された。 本作は1930年代を舞台に、老いて運に見放された私立探偵が、ニューヨークの街で唯一無二のスーパーヒーローとして生きてきた過去と向き合う物語。2026年にモノクロ版とカラー版の2バージョンで配信予定