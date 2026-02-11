メ～テレ（名古屋テレビ） 11日未明、岐阜県瑞浪市の集合住宅で女性2人と女の子1人が倒れているのが見つかり、3人とも死亡しました。警察が詳しい状況を調べています。 警察によりますと、11日午前2時20分ごろ、瑞浪市南小田町の集合住宅に住む人から「隣の部屋で警報音が鳴っていて火事です」と110番通報がありました。 現場の部屋で女性2人と女の子1人が倒れているのが見つかり、女性1人は現場で死亡が確認され、