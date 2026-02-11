俳優キム・ウビンが、結婚後初めて公の場に姿を現した。2月11日、キム・ウビンはグランドハイアットソウルで開催されたイベント「ポールスター（Polestar）メディアデー」に登場した。彼はスウェーデンの自動車ブランド「ポールスター」の韓国アンバサダーに抜擢された。【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、結婚式の写真を初公開キム・ウビンは、ベージュのスーツに白色のタートルネックを着て、スタイリッシュな車と調和して