PCやスマホの長時間使用で首肩がガチガチに固まりがちな現代のanan世代。マッサージ＆ストレッチですっきりほぐして整えれば顔まわりの印象はほっそり、しかも痩せやすい体に！コリ＝脂肪がつきやすい状態。血流をよくしてすっきりと！ストレートネック、巻き肩、猫背の三重苦に悩まされる現代人。「本来、筋肉は動きに合わせて収縮するものですが、スマホやPCの長時間使用によって、首の後ろから肩に向かって伸びる僧帽筋が伸び切