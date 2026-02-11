山東省臨沂（りんぎ）市のスーパーで野菜を選ぶ人たち。（２０２５年１２月１０日撮影、臨沂＝新華社配信／武紀全）【新華社北京2月11日】中国国家統計局が11日発表した1月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で0.2％上昇した。前月比伸び率も0.2％だった。