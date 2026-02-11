カナダ西部のブリティッシュコロンビア州の学校などで10日、銃撃事件があり、9人が死亡しました。その後、容疑者も死亡が確認されました。地元当局によりますと、カナダ西部のブリティッシュコロンビア州の学校で10日午後、銃撃事件がありました。あわせて9人が死亡し少なくとも27人がケガをしました。死亡した人のうち6人は学校内で見つかり、さらに事件に関連しているとみられる住宅でも2人が死亡しました。一方、容疑者は学校内