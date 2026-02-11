JR川崎駅前10日夜、道路を横断していた男性2人が路線バスにはねられ、1人が意識不明の重体です。10日午後10時半ごろ、JR川崎駅前で「バスと歩行者の事故」と119番通報がありました。警察によりますと、駅前のロータリーに入るための専用レーンを走っていた路線バスが横断歩道ではない場所を渡っていた40代の男性2人をはねたということです。男性2人は当時、居酒屋で酒を飲んだ帰りで、このうち1人が意識不明の重体、もう1人が軽傷