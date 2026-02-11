タレントのGENKING.さんは2月10日、自身のInstagramを更新。イメチェンした姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】GENKING.、“10年ぶり”の白髪ショットに反響！「大好きな髪色」GENKING.さんは「Blonde is back10年ぶりに、白髪の私が帰ってきたよ」とつづり、透明感あふれる美しいヘアカラーを披露しました。サラサラのロングヘアにホワイトブロンドの髪色が映え、圧巻のビジュアルが際立っています。さらに「ちなみにブリ