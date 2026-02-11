世界累計発行部数6100万部を超えるという、少女漫画の金字塔『花より男子（だんご）』。実写ドラマも大ヒットし、松本潤演じる道明寺にときめいた記憶のある方も多いのではないでしょうか。そんな『花男』の作者・神尾葉子が、漫画家生活30年超の歩みと創作の裏側を初めて「言葉」で綴りました。今回は『花より男子』宝塚舞台化でのエピソードを、初のエッセイ集『花より漫画』より一部を抜粋して紹介します。＜道明寺＞か＜花沢類