中国の大手コーヒーチェーン、瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）は2月8日、全国3万店舗目となる「原産地フラッグシップ店」を広東省深セン市龍崗区で開業しました。同社の店舗数は3万店を超え、中国では32の省級行政区、300以上の都市をカバーし、海外でもシンガポール、マレーシア、米国へと展開を広げています。今回開業したフラッグシップ店は「グローバル原産地」をテーマに掲げ、規模拡大の次の段階として、品質、サ