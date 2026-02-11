現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、東京都在住65歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：65歳男性同居家族構成：本人、妻（59歳）住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）居住地：東京都リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：1800万円現在の預貯金：650万円、リスク資産：5500万円これまでの