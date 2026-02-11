アメリカ生まれのカラフルなクマのキャラクター“ケアベア”のポップアップストア「FLUFFY LAND」が、2月21日（土）〜3月2日（月）までの期間限定で、東京・新宿にあるルミネエスト新宿で開催される。【写真】チアベアとスターをデザイン！「フェイラー」コラボアイテムが登場■カスタムアイテムも今回開催される「FLUFFY LAND」は、雲の上のかわいらしい世界観を表現した空間で、人気ブランドとのコラボアイテムや限定商品