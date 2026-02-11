◆ソフトバンク春季キャンプ（11日、宮崎）ソフトバンクの杉山一樹投手が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の予備登録メンバーに名を連ねた。杉山は大会期間中に追加可能な6選手の一人に登録された。11日はブルペン入り。右腕は「僕が出ないように頑張ってもらいたい。けがないように頑張ってほしい」とはにかんだ。その上で「投げられるときは投げられるように」とWBC球での練習も行い準備すると明かした。WBC