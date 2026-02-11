元横綱の白鵬さんが１１日、広島県内で唯一の高校相撲部がある竹原市を表敬訪問しました。 竹原市役所を訪れたのは第６９代横綱で、幕内優勝４５回を記録した白鵬翔さん（４０）です。 竹原市には県内で唯一の相撲部がある竹原高校のほか、相撲道場もあり、相撲を通じて地域の盛り上げなどを目指しています。 白鵬翔さん「『私も相撲とりたい』『私も大会出たい』という声がたくさんあった。そういう声に応えていきたいという思