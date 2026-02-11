1月、サッカーJ2ジュビロ磐田の社長に就任した大友健寿（おおとも・たけひさ）さんが2月1日SBS静岡新聞を訪れJ1昇格に向けての意気込みを語りました。 【動画】サッカーJ2ジュビロ磐田新社長が10日SBS静岡新聞訪問。J1昇格に向け意気込み語る 静岡市駿河区のSBS静岡新聞を訪れたのは1月29日付でJ2ジュビロ磐田の社長に就任した大友健寿（おおとも・たけひさ）さん48歳です。大友社長は町田ゼルビアで選手として活躍