呉市は子育て環境の充実や養殖カキ事業者への支援策などを含む、過去最大の新年度当初予算案を発表しました。 呉市が発表した新年度当初予算案は一般会計で約１１５４億円となり、過去最大規模となっています。 養殖カキ大量死問題では資材費の支援として５２００万円など、総額約１億円を計上しました。 子育て支援として、小学校の給食費の１年間の完全無償化のため、国などの補助の補填分として４億５６００万円などを計上し