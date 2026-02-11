長崎大学は、地球規模の課題に対応する社会人向けの、新たな博士課程を開設すると発表しました。 長崎大学が10月に開設するのは、博士課程の「グローバルリスク研究院」です。 核の使用危機や環境破壊、パンデミックなど地球規模のリスクが連鎖する「複合リスク」を研究し、実務家の育成を目指します。 （長崎大学 永安 武 学長） 「1リスクだけの対応では、現代社会では難しい。時代が求めているよ