９日に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」では「親が社長・政治家お育ちの良い芸人ＳＰ」を放送した。中学から成城学園に入学したのが三四郎・小宮。父親については「東京大学で働いてて」と告白。母親はＫＵＭＯＮの講師だったといい「親が２人とも先生の家庭だった」と話した。千鳥・大悟は「東京大学って、いろんな働き方があるやろ」と聞くも、小宮は「具体的には言えない」と明言せず。大悟は「育ちが良すぎる