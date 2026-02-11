74年前の「菊池事件」をめぐり、殺人の罪で死刑が執行された男性の遺族が求める再審（裁判のやり直し）について、福岡高等裁判所で10日、協議が始まりました。菊池事件は、1952年、熊本県北部で役場職員が殺害されたもので、ハンセン病とされた男性が、隔離された「特別法廷」で死刑判決を受け、無実を訴えながらも刑が執行されました。遺族が求めた再審について、熊本地裁が先月、菊池事件の特別法廷に憲法違反の手続きがあったと