２０２２年４月１０日の試合中に負傷し、頸髄損傷でリハビリを続けているプロレスラーの大谷晋二郎（５３）が１１日、マネジメント業務を担当することになったノアの後楽園ホール大会に来場した。第１試合開始前、車イスに乗ってファンの前に登場すると、目に涙を浮かべながら約７分間リングサイドであいさつを行い「生きててよかった」と実感を込めた。大谷はＺＥＲＯ１時代、２２年４月１０日の両国国技館大会でコーナーへの