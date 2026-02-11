熊本県立総合体育館で11日、「体育堂CUPkkt!親子バドミントン大会」が開催されています。バトミントンの楽しさを知ってもらおうと毎年開催されていて、今年は214組の親子が参加。初心者から経験者まで3つのクラスに分かれて対戦しています。体育館は熱気に包まれ、参加した親子は楽しく汗を流していました。