タレントの若槻千夏（41）が10日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。理想のバレンタインデーの過ごし方について語った。この日はシンガー・ソングライターで現役高校生でもあるMON7Aとトークを展開。理想のバレンタインデーの過ごし方の心理テストで、若槻は「?好きな人と甘い時間を過ごす」「?好きな人込みでパーティー」「?友達同士で交換」「?イベント感じ0でやり過ごす