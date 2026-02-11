「巨人春季キャンプ」（１１日、宮崎）巨人の松井秀喜臨時コーチが紅白戦前に異例のマイクパフォーマンスを行った。シートノックが終わり、グラウンドにマイクが用意されると「みなさまこんにちはＯＢの松井です。きょうはたくさんのお客様にきていただきありがとうございます」とあいさつした。その上で「私はなぜここに来たか」と切り出し、「２年前に来て優勝したのでゲンを担ぎました。私も優勝してくれると信じていま