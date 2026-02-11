先週の東京新聞杯で５着だったシリウスコルト（牡５歳、美浦・田中勝春厩舎、父マクフィ）が、次走はダービー卿ＣＴ（４月４日、中山）に向かう。引き続き三浦皇成騎手とのコンビを予定している。久々にマイルへ距離短縮した前走は好位４番手で運び、直線もしぶとく脚を使って１３番人気ながら５着と健闘した。田中勝調教師は「スムーズなら、あれくらい走れる」と評価した。