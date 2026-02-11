阪神・及川雅貴投手が１１日、沖縄・宜野座キャンプのブルペンで今キャンプ最多１４８球を投じた。藤川監督ら首脳陣が見守る中で直球、スライダー、カットボールなど変化球も交え、８６球目からはすべてクイック投法で投げ込んだ。昨季は１２球団最多の６６試合に登板して６勝３敗４６ホールド、防御率０・８７。１８試合連続ホールドのＮＰＢ新記録も樹立した。今季も右の石井と共にブルペンを支える左腕。徐々にペースを上げ