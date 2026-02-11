◆練習試合日本ハム―楽天（１１日・名護）スタメンが発表され、日本ハムはドラ２ルーキー・エドポロケイン外野手が「２番・中堅」でスタメン出場。郡司、清宮、カストロ、五十幡が今季初実戦となる。両軍のスタメンは以下の通り。▽楽天１（左）中島２（遊）宗山３（三）村林４（一）黒川５（中）佐藤直６（二）小深田７（右）小郷８（捕）太田９（指）石原先発古謝▽日本ハム１（右）万波２（中）エドポロ３（左）水谷