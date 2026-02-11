１１日放送のフジテレビ系情報番組「ノンストップ」にノルディックスキー・ジャンプ男子のレジェンド、葛西紀明がスタジオ生出演。混合団体で銅メダルを獲得した日本チームを解説した。ＭＣのお笑いコンビ「バナナマン」の設楽統から「メダル獲得のポイントは？」と問われると「今回は練習から小林陵侑が調子があまり良くなかったんですけど、試合に必ずそろえてくれる。（追い風など）条件の悪い中で１００メートルのジャンプ