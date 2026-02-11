資産10兆円超――S&P500連動型ファンドは、もはや"国民的投資先"となりました。一方で足元では、S&P500を超えるパフォーマンスを記録するファンドも存在します。S&P500連動型を中心に据えつつ、上乗せ効果が期待できるファンドを取り上げました。○根強い人気のS&P500連動型ファンド近年はオルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)の人気が高く、資産運用をオルカンでスタートする方やオルカン一本で資産運用する方もいま