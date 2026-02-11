【モデルプレス＝2026/02/11】元AKB48の篠田麻里子が2月10日、TBSラジオ『大島由香里 BRAND-NEW MORNING』（月〜木曜5時〜）に出演。AKB時代の発言の真意について語る場面があった。【写真】篠田麻里子、長女とハワイでペアルック◆篠田麻里子「潰すつもりで来てください」発言の真意AKB48に在籍していた2012年、篠田は27枚目シングルの選抜メンバーを決める「AKB48 27thシングル 選抜総選挙（第4回AKB48選抜総選挙）」で5位になり