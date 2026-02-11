鹿児島市の農産物をPRするイベントが、開かれています。 （レポーター）「今が旬の桜島大根、およそ10キロを超えるずっしりと重い大根がずらっと並んでいる」 鹿児島市のおいどん市場与次郎館で地産地消を目的に開かれたのは、「JA鹿児島みらいフェア」です。きょう11日は桜島大根や春菊などの野菜や郷土菓子のふくれ菓子が並び、鹿児島市で作られたコメの量り売りもありました。 「よいしょー重い、持ち上が