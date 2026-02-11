川瀬もえ ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」記者会見が10日、都内で行われ、番組MCのせいや（霜降り明星）、YOU、谷まりあをはじめ、Season2、Season1のメンバーが出席した。Season1のメンバーだった森山弘康＆田中宏樹＆バンダリ亜砂也が推したのはレースクイーンの川瀬もえ。「高嶺の花。誰もが一度は好意を持ったことがあると思う」と絶賛した。