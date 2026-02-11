経営者の役割は長らく、「最後に決める人」であると語られてきた。情報が十分でなくとも判断を下し、組織を前に進める。その決断力や胆力が、企業の成長を支えてきた。 しかし、環境変化の速度と複雑性が増す中で、その前提はいま大きく揺らいでいる。技術、市場、規制、社会情勢が同時に変化し、正解は固定されたものではなくなった。 先日、若手の経営者やベンチャーキャピタリストと対話する機会があった。その