秋田朝日放送 ８日に投開票が行われた衆議院議員選挙の秋田１区で、６回目の当選を果たした冨樫博之さんに当選証書が手渡されました。 冨樫さんは現在の選挙制度となってから過去最多となる６人が立候補した衆院選の秋田１区で、６万５９４０票を得て６回目の当選を果たしました。冨樫さんは県庁で県選挙管理委員会の竹田勝美委員長から当選証書を受け取りました。 【冨樫氏】 「安定政権を担うことができたということで