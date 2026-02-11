受験シーズンを迎え、東伊豆町にある伊豆アニマルキングダムでは、「落ちないアリクイ」が受験生の合格を祈っています。合格祈願のイベントとして毎年恒例となっているミナミコアリクイの散歩。河津桜の木に得意気に登り、花の蜜を食べています。ミナミコアリクイは鋭いツメと長い尻尾を使い、気が緩んでも「決して落ちることはない」ということで、「受験に落ちない」という願いが込められています。（来園者）「初めて見ま