日銀山形事務所は山形県内の景気判断について14か月連続で「一部に弱めの動きがみられるものの、持ち直している」と判断しました。宿泊・飲食などのサービス消費で旺盛なインバウンド需要がみられるとしています。日銀山形事務所がこのほど発表した1月の金融経済概況によりますと、県内の去年11月時点での小売の販売額について、スーパーが13か月連続、コンビニが14か月連続で前の年を上回りました。また、旺盛