きょうは全国的に久しぶりに雨になっていますが、この雨の後は暖かい空気、暖波が流れ込んでくるでしょう。きょうは低気圧の影響で、太平洋側は昼過ぎにかけて雨の所がありますが、夕方以降は止んでくるでしょう。日本海側は夕方にかけて平地では雨が降りますが、夜は雪に変わる所もありそうです。【きょうの各地の予想最高気温】札幌： 2℃釧路： 4℃青森： 5℃盛岡： 7℃仙台：10℃新潟：