11日（水）午後は雨のやむところが多いですが、北風が冷たいでしょう。＜11日（水・建国記念の日）の天気＞東日本の南岸を低気圧が進んでいます。西日本では、すでに雨のやんでいるところが多いですが、東日本では、沿岸部を中心に雨や風の強まっているところがあります。また、北海道付近には別の低気圧があり、湿った雪の降っているところが多くなっています。午後は低気圧が離れることで、雨や雪のやむところが多いでしょう。関