【ニューヨーク共同】カナダ西部ブリティッシュコロンビア州タンブラーリッジの学校などで10日、銃撃があり、9人が死亡、20人以上が負傷した。容疑者は死亡、自殺したとみられる。カナダ放送協会（CBC）が報じた。地元警察によると、10日午後1時20分（日本時間11日午前5時20分）ごろ、学校で銃撃が起きたとの通報があった。犠牲者6人と容疑者は校内で死亡しているのが見つかり、1人は病院へ搬送中に死亡した。CBCによると、他