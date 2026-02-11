テレビ朝日・三谷紬アナウンサーが１０日放送の同局系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」に出演。失礼発言を連発してピン芸人の永野から「言い方が全部悪い！」とダメ出しされた。この日は、「アイドルファンの『別に恋愛対象ではないという姿勢』にひっかかる」をテーマに、アイドルとファンについてトーク。三谷アナは「私、マッチさん近藤真彦さんの５０歳記念ライブに母と行ったんです。ファンの方も母ぐらいの年齢の