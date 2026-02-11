今回は、産後直後の妻より飲み会を優先する男友達に、あきれたエピソードを紹介します。奥さんは里帰りしていなかった…「学生時代からの男友達に子供が生まれ、祝うことになったんです。男友達は『奥さんは里帰りしている』と言っていたから、夜に飲みに誘うことにしました。でもどうやら奥さんは里帰りしていないようで、奥さんと子供を家に置いてきたみたいなんです。奥さんは産後間もないはずですが、男友達は『あいつは一人で