用水路に転落した70代の男性を救出したとして十日町市に住む4人の男女に感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのは十日町市の里見翔さん佐野誠市さん鈴木祐子さんなど4人です。4人は1月18日午後6時半ごろ、市内の用水路に転落した70代の男性を他の住民と協力して引きあげ、消防に通報しました。当時、市内の気温は0℃前後で、積雪は80cm近くありました。男性は病院に運ばれましたが軽傷でした。里見翔さん「みんながそれぞれ声を