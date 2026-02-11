リバプールウィメンに所属する日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗が自身のインスタグラム(@risa_shimizu_2)を更新。姉と甥が現地観戦に訪れたことを報告した。リバプールは8日にホームでアストン・ビラと対戦。先発した清水は後半アディショナルタイムまでプレーし、チームの4-1の勝利に貢献した。試合後に清水はインスタグラムを更新し、「忘れられない思い出」とのコメントとともに複数の写真や動画をアップ。現地