湘南ベルマーレは11日、RB大宮アルディージャMFアルトゥール・シルバの完全移籍加入を発表した。背番号は16を着ける。アルトゥール・シルバはクラブを通じ、「湘南ベルマーレのユニフォームを着ることができて光栄に思っています。歴史あるこのクラブでプレーすることができて嬉しく思います。自分の名を残せるように頑張ります。」とコメント。また、24年から在籍した大宮のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「ここで過ごした