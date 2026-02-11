山下智久が、東京・代官山に2月12日にオープンする「ディオール」のあらたなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」を訪問。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1800平方メートル超の広大な敷地に広がるのは、ファッション、アート、そして禅をコンセプトにした美しい日本庭園が融合した唯一無二の空間。ディオールファッションに身を包んだ山下智久が、真新しい