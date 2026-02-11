10日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは、2月14日（土）にSAGAアリーナで行われる第16節GAME1、埼玉上尾メディックス戦において、スプリングスバレンタイン大抽選会を実施することをクラブ公式サイトで発表した。 この企画は試合の来場者を対象にして行われ、試合後に実施される。抽選会ではバレンタインプレゼントとして、竹下製菓のトラキチ君クランチチョコ＆佐賀県産