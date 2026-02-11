巨人OBで宮崎春季キャンプで臨時コーチを務める松井秀喜氏が11日、紅白戦の開始前場内のファンにあいさつした。マイクを手にグラウンドに立った松井氏は「30年前、この宮崎でプロ野球人生をスタートさせました」と振り返ると、自ら「大好き」という宮崎のファンから大きな拍手を浴びた。臨時コーチを務めるのは24年以来、2年ぶり。その理由について「なぜ今年来たか。それは2年前に優勝したので、縁起を担いで来ました」。