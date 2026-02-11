荒尾市の病院で、入院患者の家族の女性から現金を盗んだとして、医師が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、福岡県三潴郡大木町に住む医師、有田行正容疑者 43歳です。有田容疑者は1月9日、荒尾市内の病院で勤務中、入院している家族の見舞いに来ていた74歳の女性の財布から現金3万円を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、有田容疑者は１月に佐賀県でも同様の手口で逮捕されていて、そのニュースを見た