俳優の神尾楓珠（27）と「欅坂46」元メンバーで女優の平手友梨奈（24）が11日、双方のSNSを通じて結婚を電撃発表した。ビッグカップルの誕生に、芸能界から祝福の声が相次いだ。2人は双方のSNSに直筆署名入りの文書を掲載。「皆様へいつも温かいご支援を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表した。「それ